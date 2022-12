Pablo Iglesias abre Twitter y publica este curioso mensaje sobre la clasificación de Argentina

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Parecía imposible que Argentina, con dos goles de ventaja en el minuto 82, no fuera a conseguir la clasificación a semifinales. Pero es que Países Bajos y, sobre todo, el delantero Wout Weghorst supieron dar la vuelta a la tortilla y con dos goles, el último en el último segundo de descuento del partido, llevaron el encuentro a la prórroga.

Pero media hora después de publicar el primer mensaje, y tras la clasificación de Argentina, Iglesias no dudó en dejar clara su opinión por lo que había visto sobre el terreno de juego.

“Uno de los mejores partidos que he visto nunca. Buenísimos los dos equipos… Y como me alegro por Argentina y ese pueblo maravilloso”, aseguró, en un mensaje que acumula más de 6.200 me gusta en menos de 12 horas.