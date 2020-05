Pablo Iglesias afea este gesto de una diputada de Vox: "Se puede ser reaccionario siendo educado, señoría"

“Usted hizo aquí una amenaza muy grave en el fondo y en la forma. A mí no me intimida ni me asusta, ya se lo digo, pero dígame cómo piensa cumplirla”, ha señalado la diputada de Vox, que ha culpado a los seguidores de Iglesias de promover en redes sociales la etiqueta “matar a Abascal”.

Antes de exponer una respuesta, Iglesias ha reprochado a la diputada de Vox que lo interrumpiese y que lo insultase desde su escaño mientras habla desde la Tribuna.

“Yo no le interrumpo a usted cuando usted interviene y usted me grita desde la tribuna mentiroso y me insulta. Se puede ser reaccionario siendo educado, señoría. Yo no les he interrumpido en ningún caso”, ha señalado Iglesias.