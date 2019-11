Pablo Iglesias arrasa en Twitter con su réplica a este tuit: ya lo han compartido 20.000 personas

“Creo que este país no se merece ninguna formación política que se cuestione que sólo sí es sí. Y creo que hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas mamadas... en tantas manadas”, afirmó Iglesias.

Esta frase ha dado pie a un sinfín de bromas. La palabra “mamada” fue tendencia en Twitter durante la noche del lunes y los tuiteros no han dejado de bromear desde entonces.

De entre todos esos mensajes, el líder de Podemos ha destacado uno. “La gente es muy cabrona”, ha escrito Iglesias en respuesta a un tuit en el que aparece él y Albert Rivera hablando en la cafetería del Congreso.

″¿A que no hay huevos de llevar un adoquín? ¿Que no? A que no los tienes tú de soltar ‘mamada’ en mitad del debate”, se puede leer en esta conversación ficticia.

Rivera también fue uno de los nombres propios de la noche al llevar, entre otras cosas, un adoquín al debate electoral que se celebró en Atresmedia y en TVE.