Pablo Iglesias asegura que si Yolanda Díaz "existe" es gracias a Podemos

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha asegurado que si el espacio morado cuenta “con una figura espectacular” como Yolanda Díaz , con posibilidades electorales aunque aún no ha dado el paso de postularse, es gracias a que la cúpula presionó por “gobernar, gobernar y gobernar. Y por eso existe Yolanda Díaz”.

Lo ha dicho en alusión a que Díaz sí que quería entrar en el Gobierno pero no a costa de repetir las elecciones en 2019.

En el acto no estaba prevista la asistencia de Díaz, a quien Iglesias designó como su sucesora en una decisión que hace unos días cuestionó el exlíder de Podemos. También ha acudido el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

Iglesias ha contado que ya en el verano de 2014 se planteó por primera vez dejar la política porque no era “ni muchísimo menos” su vocación y que ya sabía desde el verano de 2020 que no iba a ser el candidato a las próximas generales, aunque no se lo podía decir a Pedro Sánchez porque entonces hubiera hecho unos cálculos diferentes, según ha explicado.