Pablo Iglesias carga contra Pedro Sánchez por citarle a 13 días de la fecha límite para la investidura

Europa Press News via Getty Images Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Pasan las horas y con ellos los días y unas nuevas elecciones se aproximan ante la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos para formar Gobierno.

Los socialistas tienen previsto presentar su programa de 300 medidas para un eventual Ejecutivo el próximo 3 de septiembre y comenzar a reunirse con los partidos a partir del día siguiente.

Sin embargo, la reunión con Unidos Podemos no llegará hasta el día 10 del mismo mes, a apenas 13 días de la fecha límite para que se disuelvan las Cortes y se convoquen, de manera automática, nuevas elecciones.

Estas cuentas, publicadas por el diario El País en una infografía, las ha compartido Pablo Iglesias, líder de Podemos, en un tuit en el que critica que Pedro Sánchez no le haya telefoneado.

“Sánchez no nos ha contactado en todo agosto y no tiene previsto que nos veamos hasta el día 10. Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos: A) Quiere elecciones y no busca acuerdos B) Pretende negociarlo todo en el último minuto ¿Es esto responsable?”, ha escrito Iglesias.