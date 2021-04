Pablo Iglesias cita en pleno debate el último vídeo viral de Cristina Pedroche

Pablo Iglesias ha sorprendido a todos al nombrar en pleno debate de Telemadrid a Cristina Pedroche al hablar de impuestos con Ángel Gabilondo.

La colaboradora de Zapeando se convirtió hace unos días en Trending Topic en Twitter por un vídeo del año 2016 en el que hablaba sobre el PP, los impuestos y la sanidad y la educación pública.

En una entrevista a El Mundo, Pedroche afirmó:

“Es que los de izquierdas no podéis tener pisos, no podéis tener tal… No perdona, yo quiero ganar el dinero que gano porque creo que lo trabajo, pero mis impuestos quiero que vayan para la sanidad y la educación pública, para que los colegios estén de puta madre y tengan profesores de puta madre... Para que haya cosas públicas de verdad, no para que se blanquee dinero. No para que me roben”.

Un mensaje que ha recogido este miércoles Iglesias en un rifirrafe sobre bajar o no los impuestos con Gabilondo, con el que ha dicho que no se quiere llevar mal porque van a gobernar juntos.

“Cristina Pedroche, que no sé a quién vota, digo algo que es es muy sensato. Yo tengo un buen salario y yo no tengo ningún problema en pagar los impuestos que me correspondan para que haya buena Sanidad o para que haya buena Educación”, ha afirmado Iglesias.