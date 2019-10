Pablo Iglesias comparte el duro mensaje personal que ha recibido en Instagram

Pablo Iglesias ha hecho público en su cuenta de Instagram un duro mensaje que ha recibido. En este texto, la persona en cuestión, de 28 años, explica cómo es su vida personal: “Me he pasado toda la vida estudiando para terminar trabajando de algo que no he estudiado”.

Además, ha explicado que tiene un trabajo en el que no le dan ni 15 minutos para salir a comer y tiene que hacerlo a escondidas. Esta persona ha relatado que tiene colitis ulcerosa y una minusvalía del 37%. “En algunos trabajos me discriminan por este hecho”, ha afirmado.

“Necesitamos un cambio y lo necesitamos ya. Sin vosotras en el Gobierno, este cambio nunca llegará”, ha sentenciado.

Tras este mensaje, el líder de podemos ha dejado una reflexión en su cuenta de cara a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.

“Hoy me han enviado este mensaje a Instagram lleno de verdades. Creo que hay poco que añadir. Esta campaña no puede ir ni de los problemas de los políticos ni de etiquetas, sino de los problemas de la gente corriente: la precariedad, la vivienda, la sanidad, la educación o el paro... No olvidemos lo importante”, ha escrito Iglesias.