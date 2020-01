Pablo Iglesias explica por primera vez por qué posó así al llegar a La Moncloa

“En realidad es, lo dijeron en un periódico, que dicen que voy así como muy encorvado”, contestó Iglesias en referencia a este artículo de El Español que asegura que tiene cifosis dorsal.

“Perdone pero se lo he dicho yo muchas veces, ¿o no? Que me dijo un día: ’Pareces mi madre”, interrumpió la presentadora.

“Me dice todo el mundo: ‘Estírate’. Como voy así un poco encorvado hasta un periódico lo analizó. Pues eso hace que ande un poco como un cowboy”, admitió el vicepresidente.

La periodista volvió a insistir: “O sea, que no lo ensayó”. “No, no. Eso es por mi forma de andar”, explicó de nuevo Iglesias. “Recuerdo una vez que siendo muy jovencito, en el instituto, me crucé en el pasillo con mi profesora de Literatura e hizo así como que me sacaba las pistolas. Ya desde entonces tenía esos andares”, recordó.

“Qué le voy a hacer, la verdad es que no estaba preparado, pero sí que parecía un poco Cristiano Ronaldo tirando una falta. En fin”, zanjó el político.