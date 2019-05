Pablo Iglesias da la respuesta más inesperada a este usuario de Twitter

“Tampoco hace falta ofender que he leído más a Lenin que algunos flipados que lo llevan en la camiseta o le hacen estatuas. Menos etiquetas y más materialismo histórico”, replicó Iglesias.

El asunto no se quedó ahí, dado que el político y el usuario siguieron con la discusión un tiempo.

Que lo de Brest-Litovsk fue mucho más jodido, que mucha suerte y que no me olvide de hacer el análisis concreto de la situación concreta 😉

Obvio. Pero Lenin era comunista. Tú no lo eres. Y no te tienes que ofender porque te lo digan.

En medio del intercambio de mensajes, un tercer usuario escribió: “Pues no veo la ofensa por ningún lado. No pasa nada, te gustó el socialismo en su día pero ahora eres socialdemócrata, ya está se dice y no pasa nada xD”.

E Iglesias también replicó: