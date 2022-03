Pablo Iglesias dedica este rotundo calificativo a Margarita Robles a causa de la OTAN

En su discurso, Pablo Iglesias ha recordado su “primer recuerdo infantil de ir a manifestaciones siendo pequeño me hace verme de la manos de mis padres en aquellas movilizaciones de 1986. De aquello nació IU en torno al PC como espacio político alternativo al PSOE. Allí se gritaba ‘OTAN no, bases fuera’ e incluso algún insensato se atrevía a grita ‘OTAN no, pacto sí’ en referencia al Pacto de Varsovia”.