Pablo Iglesias desmonta el ataque de una senadora del PP: "De lo que me acusan es de ser dirigente del PP"

A Pablo Iglesias le esperaba la oposición con ganas este martes en el Senado. Parlamentarios de Vox y el PP han cargado contra él al hilo del caso Dina, por el que el juez García Castaño ha pedido al Supremo que le investigue en otra bronca sesión de control al Ejecutivo.

La senadora del Partido Popular María Salom ha dedicado buena parte de su intervención a atacar al vicepresidente segundo, al hilo de su presunta implicación en la trama sobre Dina Bousselham y la imputación de su partido por también presunta financiación irregular:

“Se lo dije aquí y usted se enfadó conmigo y me respondió de forma muy campanuda. Pues hoy su partido está imputado. Me reafirmó en lo que dije aquel día aunque me bloquee en redes sociales: usted es un machista. Y encima, incoherente. Usted hoy está aforado; si no lo estuviera, estaría imputado... y ¿ahora qué opina? ¿Quién es usted de los dos, el de Vallecas o el de Galapagar?”, ha rematado la representante popular.

La respuesta de Iglesias, que no ha escondido su enfado por el tono y las formas de la interpelación, ha ido llena de ironía: “Ustedes nos han acusado de tener cuentas en paraísos, ustedes nos han acusado de cometer delitos fiascales financiación ilegal, de cometer delitos en las obras de nuestra sede, de destrozar a martillazos dispositivos informáticos y nos han acusado finalmente de machismo.

“Ustedes de lo que me están acusando es de ser un dirigente del Partido Popular, señorías”, ha sentenciado el líder de Unidas Podemos. “No soy perfecto, pero no es muy verosímil hacerme pasar por un dirigente del PP. Acúseme usted de querer una banca pública, una república para mi patria. Soy culpable de eso”, ha añadido antes de dedicar a la senadora “un refrán que le viene al pelo”: “Se cree el ladrón que son todos de su condición”.