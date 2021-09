Iglesias cree que la detención de Puigdemont es una operación que el Gobierno desconocía

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, el pasado 25 de septiembre en el centenario del PCE.

“Pregunté a algunos juristas que me dijeron: ‘probablemente le van a tener que poner en libertad’. Y después estuve leyendo mucho y creo que se puede llegar a la siguiente conclusión a partir de las evidencias que hay: es una operación que el Gobierno desconoce y el propio Marlaska reconoce que se queda con cada de alequines cuando se entera de esto. Tampoco lo conoce el Gobierno italiano. Y parece que es una operación en la que hay algunos jueces que todo el mundo conoce, pero que sí sabían sectores de la cúpula judicial, como han reconocido públicamente, que estaban reunidos y se enteran antes que el propio Gobierno”, ha detallado Iglesias.

El exvicepresidente segundo asegura que algunos juristas le han explicado que se ha intentado el arresto en Italia para lograr la extradición de Puigdemont a España, porque Madrid siempre ha sido “diligente” a la hora de extraditar a Roma a los mafiosos detenidos en territorio español. Y, según la versión de Iglesias, a lo mejor “sonaba la flauta” e Italia extraditaba a Puigdemont.

“Si esto, efectivamente, ha sido así... esto es gravísimo, porque querría decir que hay sectores del Estado profundo, muy interesados en que esta legislatura se acabe antes de tiempo y en que el Gobierno pierda los apoyos imprescindibles para sacar adelante los presupuestos y mantener la legislatura con vida. Esto es muy grave y de todas las hipótesis que he leído o me han explicado, esta me parece la más sensata”.