Era la noche de Halloween, del arranque de campaña de las elecciones del 10-N, pero el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, no quiso perderse su cita con El Hormiguero. Aunque dudó hasta el último momento, el cabeza de lista de la formación morada se sometió este jueves al cuestionario de Pablo Motos y se mojó sobre todo: Amancio Ortega, a quién no dejaría las llaves de su casa y sobre... Lo que pasa en los baños del Congreso.

Sí, Iglesias ha confirmado -con cara de ‘pillín’ incluido- que en los servicios de tan ilustre Cámara suceden cosas. Todo comenzó cuando el presentador del programa sacó el tema sobre si hay políticos a los que les gustaran miembros de otros partidos e Iglesias fue a tope: “Mogollón, de eso no puedo hablar, pero la promiscuidad que hay en el Congreso… a veces abres la puerta del baño y ves cosas”.

“Cuanto más prohibido, más morbo”, insiste Motos, que imagina un escenario de “una de Vox con alguien de Podemos...”, a lo que Iglesias añade más leña al fuego: “Con alguien de ERC”.

“Con lo divertidas que podrían ser las sesiones del Congreso de los Diputados”, se ríe Motos, para zanjar el tema. “Preguntadle a Paloma, preguntadle a Paloma”, insiste Iglesias, refiriéndose a la ujier más querida de la Cámara Baja se jubila que, después de 36 años trabajando en el Congreso de los Diputados, se jubila. “Ella sí que sabe. Además, se sabe las históricas”.