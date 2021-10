Pablo Iglesias dice que Yolanda Díaz ya ha ganado y Carmen Calvo emplea una palabra para definirlo

La coalición del Gobierno no pasa por uno de sus mejores momentos. La decisiva mesa de seguimiento del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ha finalizado este lunes tras casi dos horas de encuentro y sin una solución, de momento, sobre la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, que era uno de los puntos clave.

Este debate se ha trasladado al estudio de Hora 25, de la Cadena Ser, donde Pablo Iglesias y Carmen Calvo han mantenido un acalorado encuentro. El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos ha asegurado que no importa quién si apunte el punto, ya todo el mundo sabe quién “ha ganado”.

“Unidas Podemos y Yolanda Díaz han ganado ya. Es imposible que no haya derogación de la reforma laboral porque es una batalla ganada ya en lo social, que cuenta con el apoyo de los sindicatos y de toda la gente de izquierda”, ha remarcado Iglesias.

Además, ha señalado que “aunque había diferencias de contenido muy importantes entre el PSOE y UP, esto ya no es un problema de contenidos, sino de visibilidad”. “A partir de aquí lo que he trasmitido a los míos es relax y sonrisas. Hay que templar gaitas, hay que tomar distancia del ruido, hay que tomar distancia del tono. Yolanda ya ha ganado. Nadie va a permitir que la la reforma laboral después de meses de negociaciones no se lleve a cabo. Y si el PSOE quiere protagonismo, que se lo den. Todos saben que la reforma parte del ministerio de Yolanda Díaz”, ha afirmado.

Ante estas palabras Carmen Calvo, también exvicepresidenta del Gobierno, se ha mostrado visiblemente molesta: “Yo tendría una respuesta o, un apunte, a lo que ha dicho Pablo bastante fácil, porque yo creo que él ha querido decir una cosa con el contenido y otra con la forma. Ha sido un poco disfuncional. Ha venido a decir: ‘Aquí no pasa nada, esto ya está hecho, se lo ha apuntado Yolanda’. Ha sido un poco disfuncional lo que pretendía decir con las palabras y lo que ha dicho con el contenido. Eso es lo que le podría contestar, pero no lo voy a hacer”.

Justo después, sin embargo, ha señalado que “no le parece nada realista” que “alguien piense que el presidente del Gobierno, que cuenta con 120 escaños, no tiene nada que decir de la reforma”. Pero “no venimos aquí a darnos los guantazos que se han dado durante todo el día”, ha añadido la socialista.