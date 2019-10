Iglesias: "Hay consenso en el independentismo; Torra tiene que dimitir"

LA SEXTA Iglesias, en El Objetivo

Pablo Iglesias ha sido entrevistado por Ana Pastor en El Objetivo (La Sexta), en una edición especial esta noche de martes. El líder de Unidas Podemos también se ha enfrentado a las preguntas del público en el plató en una doble entrevista en la que ha repasado la actualidad, su intento de Gobierno de coalición y cuestiones más personales de los asistentes. “Nadie se esperaba incidentes violentos tan graves tras la sentencia en Cataluña, aunque han sido una excepción, no representan a la mayoría de ciudadanos. Allí hay un problema de orden público pero el origen es histórico y se arreglará con política. Pensar que solo es de orden público es no entender la dimensión a la que nos enfrentamos”, ha reconocido al comienzo, que se ha basado en la situación en Cataluña. “Torra ha estado fatal, es consenso en el independentismo incluso que tiene que dimitir; es un secreto a voces. Creo que habrá elecciones pronto”, ha enfatizado. Sí ha reconocido que, “al menos, ha habido algo positivo: la colaboración entre Policía Nacional y Mossos; una colaboración no ha llegado a nivel institucional”. “Sánchez tendría que haber hablado con Torra. A mí no me toca; es al presidente en funciones. Y esta vez tampoco he hablado con Puigdemont”.

Sobre la posibilidad de indulto a los presos por el ‘procés’, ha dado su opinión: “El indulto es una facultad del Gobierno y precisamente porque Junqueras no lo quiere debería hacer reflexionar sobre qué es lo mejor. No responde al interés del preso, sino de la sociedad. Si Junqueras no quiere salir, a lo mejor le interesa a España que salga... pero tiene que haber informes jurídicos. La situación de los presos, además, no es idéntica. Me parece más escandalosa la condena a dos pacifistas como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart”, ha detallado. Iglesias ha vuelto a explicar las negociaciones para un Gobierno de coalición con el PSOE, al que ha acusado, nuevamente, de hacer una propuesta “no sincera”, porque “si no, no hubiera durado 24 horas”. “A lo que nos ofreció el PSOE -una vicepresidencia y tres ministerios- dijimos que sí, que solo faltaban las políticas activas de empleo. Creí a Sánchez, fui ingenuo. Él antes de vacaciones ya quería elecciones porque creía que iba a obtener un mejor resultado y nosotros nos íbamos a hundir. El presidente dice que duerme bien en función de qué ministerios tiene y quién está... Esto es poco serio. Por cierto, aquí no ha estado el presidente”, a lo que le ha corregido Ana Pastor.. De cara al 10-N ha remarcado su absoluto rechazo a otro veto, como el que aceptó antes de la votación de investidura en julio: “No me presentaría a las elecciones si estuviera dispuesto a aceptar un veto; esa fue una circunstancia excepcional”, ha señalado contundente. Preguntado por la exhumación del Valle de los Caídos y la exhumación de Franco, su propuesta pasa por “convertir el Valle de los Caídos en un centro de la memoria; que los jóvenes sepan qué se hizo allí”. Inmediatamente ha criticado la actuación del Gobierno por coincidir con la precampaña: “No basta con sacar a la momia, que está bien, pero ahora esta fecha... No pasaba nada por sacarla el día 12 de noviembre. Yo hubiera esperado al día 12 porque provocar manifestaciones fascistas en campaña no es sensato”.

