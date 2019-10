Iglesias: "La actuación de Torra ha sido nefasta"

“Creo que deberían hablar todos los días; es ridículo decir que no tiene tiempo para hablar.El problema catalán no es de orden público, es político y los políticos tenemos que hablar. La respuesta tiene que ser institucional”, ha añadido.

En otros términos, Iglesias ha adelantado el lema de campaña de Unidas Podemos para el 10-N. “Será ‘un Gobierno contigo’”. Sobre la fuerza de su formación en las recientes encuestas, se ha mostrado confiado: “Estamos mucho mejor en las encuestas que hace unas semanas; todas dicen que vamos a ser la tercera fuerza y en abril fuimos cuartos. Creo que vamos a tener más escaños y eso va a servir para algo, para que el PSOE no gobierne con la derecha”.

Para esa cita se ‘enfrentará’ por la izquierda a Más País, la formación de Íñigo Errejón. No obstante, Iglesias ha vuelto a descartar ese duelo por votantes progresistas: “La participación de Errejón no me preocupa, al contrario, las escisiones han sido muy normales, ha ocurrido siempre. Nuestro adversario nunca va a ser otra fuerza progresista. Son los que no se presentan el 10-N y mandan”.