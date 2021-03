Pablo Iglesias: "El PP llama 'comunismo' a la Constitución Española"

“No voy a tener ni una palabra mala para las candidaturas progresistas porque tengo la sensación de que cuando la gente de izquierda nos ve divididos se desmoviliza”. Así ha despachado Pablo Iglesias la pregunta sobre cómo ve la negativa de Ángel Gabilondo a pactar con él. “Comprendo que Ángel busque el voto de centro, pero no me van a oír ni una mala palabra”, ha dicho el aún vicepresidente segundo, que ha centrado su intervención, sobre todo, en criticar la gestión de Ayuso. “El PP llama ‘comunismo’ a la Constitución”, ha aseverado sobre el lema de los populares para la campaña, ‘comunismo o libertad’.

En una entrevista con Pedro Piqueras en Telecinco, Iglesias ha asegurado que hablará con Más Madrid a pesar de que no hayan aceptado ir en una lista conjunta: “Si ganamos las elecciones es evidente que me tendré que poner de acuerdo con las formaciones progresistas. Es algo que los madrileños merecen”. “A la derecha le interesan las pullas y los reproches”, ha añadido. “Me dijeron que era imposible que yo fuera vicepresidente del Gobierno de España. Ahora me dicen que es imposible que yo sea Presidente de la Comunidad de Madrid”, ha aseverado.

¿Por qué dejar una vicepresidencia por la que tanto luchó? Iglesias ha asegurado que se debe a que “los puestos institucionales son instrumentos para cambiar cosas, no son algo que se ganen personalmente y en los que uno se pueda acomodar” y “es evidente dónde soy más útil”. “Para mí es un orgullo y un honor ser presidente de la Comunidad de Madrid y que la ultraderecha no llegue al poder”, ha aseverado, añadiendo que además, de esta manera Yolanda Díaz puede ser “la próxima presidenta del país”.

Ha insistido en que su presencia es ahora necesaria en Madrid para enfrentarse a Ayuso en las elecciones del 4 de mayo: “Mi fuerza política puede gobernar en Madrid es útil para los madrileños y la clase trabajadora”. “No se me caen los anillos por dejar la vicepresidencia y el coche oficial”. El otro nombre que se barajó, según ha confirmado, fue el de Alberto Garzón, pero se descartó.

Una derecha “movilizada” y crítica a Ayuso

Iglesias ha advertido de que “la derecha siempre está movilizada”. “Lo que le pasa al PP con el comunismo, es que en realidad llama comunismo a la Constitución Española”, ha aseverado.

“Lo que la señora Ayuso llama libertad es la libertad de no cumplir la ley”, ha añadido. “Libertad no es desobedecer la Constitución ni tener libertad para imponer alquileres abusivos, sino tener servicios públicos decentes o sanidad financiada”, ha criticado.

Sobre el tonteo de Ayuso con la ultraderecha de Vox, Iglesias ha señalado que “la única formación política que ha hecho apología del terrorismo en el parlamento han sido los aliados de Ayuso”. “Esto no es opinable. Son hechos que se pueden constatar”. También ha arremetido contra la gestión sanitaria en la capital: “Los datos están ahí y la gestión sanitaria de Ayuso y el PP es la peor que se ofrece en toda España. No necesito insultar a esta señora, sino poner encima de la mesa los datos del PP”.

Sus propuestas en Madrid

Preguntado por cómo habría gestionado él el coronavirus como presidente de Madrid, Iglesias ha dicho que lo primero que haría es no ser “desobediente”. “No podemos ser una Comunidad desobediente. Todas las comunidades colaboran juntas para luchar contra el covid, menos Madrid”, ha criticado.

Ha insistido también en la necesidad de ayudar a los pequeños empresarios: “Nosotros en el Gobierno hemos conseguido que la propuesta de ayudas directas para empresas y hostelerías sea de 2.000 millones, pero Ayuso ha dado cero euros”, ha asegurado. También ha asegurado que se debe invertir más en educación y Sanidad.

La negativa de Gabilondo

Iglesias se ha llevado esta mañana otro revés cuando el candidato del PSOE a las elecciones madrileñas, Ángel Gabilondo, ha afirmado que en caso de ganar y no obtener la mayoría absoluta prefiere pactar con Ciudadanos y Más Madrid para formar Gobierno pero no con Unidas Podemos, por lo que ha descartado un posible pacto de los tres partidos de izquierda.

“Me intranquilizaría” la presencia de Pablo Iglesias (candidato de Podemos), “con un planteamiento extremista y radical”, en un gobierno socialista en la Comunidad de Madrid. “Con este Iglesias, no”, ha respondido Gabilondo en una entrevista en LaSexta al ser consultado sobre la posibilidad de que el vicepresidente segundo del Gobierno y candidato de Podemos pudiera formar parte de un gobierno encabezado por el PSOE.

Gabilondo ha reiterado que no desea el “clima de confrontación y extremismo” que hay en la escena política actual y ha manifestado con respecto a Pablo Iglesias que desea que “evolucione en otra dirección”. El candidato socialista ha dicho que dentro de dos años habrá elecciones nuevamente y que ahora lo necesario en la Comunidad de Madrid son “medidas de actuación inminente”.

Con Ciudadanos y Más Madrid

Con respecto a pactos posibles poselectorales, Gabilondo ha afirmado que lo haría con Ciudadanos y con Más Madrid, que fue lo que quiso en 2019, cuando existió la posibilidad de crear “un espacio plural y abierto”.

Gabilondo ha insistido en que Ciudadanos “se equivocó seriamente” entonces, optando “por otra cosa”, al unirse al PP con el apoyo de Vox, que ha supuesto “dos años de desvarío y pérdida, que han conducido a la ingobernabilidad”.

Ábalos lo matiza

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por su parte, ha comparecido en rueda de prensa tras la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y ha explicado que la postura de Gabilondo es una “cuestión del candidato” y no ha sido tratada en el partido, aunque lo ve “razonable” porque estamos en “campaña electoral”.

“No creo que haya ningún problema con el vicepresidente, que por otra parte también se ha puesto en clave de candidato para Madrid y por tanto entenderá esta situación perfectamente”, ha afirmado Ábalos.

Considera el secretario de Organización del PSOE que “estamos en campaña electoral” y “por lo tanto es el momento de que cada uno plantee cuál es su fórmula”, en el caso del PSOE “salir a ganar y aplicar su proyecto con la mayor nitidez posible, sin interferencias anticipadas”.