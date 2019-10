Pablo Iglesias explica lo que estaba pasando en esta foto con Albert Rivera

“Albert quería aclarar su relación con Pedro”, ha empezado diciendo Iglesias en tono de humor.

“Como el típico amigo que va y dice ‘oye, ayúdame... dale esta carta que dice que le quiero’”, ha interrumpido el entrevistador.

“Yo era la otra. Entonces Albert viene y me dice ‘vamos a ver, a ti también te manda cartas en plan querido Pablo y le dije Albert, a mí no me manda nada’. Su corazón es tuyo. Él se quedó tranquilo y has visto que después de eso ha cambiado de postura y ha vuelto a decir ‘no Pedro, tú y yo nos tenemos que entender’. De eso hablábamos”, ha dicho en un primer momento Iglesias en tono de humor.

Ya un poco más serio ha respondido: “No. Era una conversación normal. La cafetería del Congreso es un lugar en el que todo el mundo habla con todo el mundo. Entonces había unos diputados del PSOE que se pusieron a hacernos fotos y nos pusimos un poco así de ‘esto no se hace’ y la debieron pasar por sus grupos y luego Óscar Puente la publicó. Eso en el Congreso está tan prohibido que hasta la presidenta del Congreso que es del PSOE tuvo que decir ‘esto no se puede hacer’”.