Iglesias resta valor a su gesto y dice que el cambio vino de las redes sociales

Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a las elecciones del 4 de mayo en Madrid, ha puesto en valor la reacción de la gente tras su marcha del debate de la SER después de que la candidata de la ultraderecha dudara de las amenazas de muerte que ha recibido.

Lo ha hecho en un acto en el que ha tratado de restar valor a su gesto, levantándose de la silla y reclamando a la SER que no permitiera la presencia de la candidata ultra, Rocío Monasterio, tras sus palabras sobre Iglesias y el resto de amenazados.

“Lo que pasó ayer no tiene que ver con lo que nosotros hicimos”, ha dicho Iglesias, “lo que lo cambió todo fue la actitud de cientos de miles de personas en las redes sociales que dijeron efectivamente la democracia está en peligro”.

El candidato de Unidas Podemos ha explicado que, en el receso del debate, los “asesores” de PSOE y Más Madrid entraron al estudio y les dijeron a sus candidatos “tendríais que estar viendo lo que está diciendo la gente, hay que salir de aquí, irse de aquí, no porque se haya ido Pablo Iglesias, sino porque la gente está diciendo que está en peligro la democracia y no se puede seguir estando sentado en una mesa con el fascismo y la ultraderecha”.

Iglesias ha insistido en que el cambio que se ha producido en la campaña, tanto mediáticamente como políticamente, fue “porque cientos de miles de personas estaban diciendo que fascismo no compatible con democracia y que no se puede tratar con normalidad a una fuerza política ultraderechista y fascista como Vox”. “Por la gente, no por mí”, ha rematado.