Pablo Iglesias habla sobre la situación de España: lo que dice no puede ser más claro

Para Pablo Iglesias “es importante no criminalizar a los diferentes sectores porque ponemos fácil que la ultraderecha penetre a sectores sociales que plantean reivindicaciones que son razonables”.

Ante ello, el que fuera líder de Podemos ha reconocido el trabajo de estos sectores ya que “la situación es dramática para muchas familias, en particular para los pequeños y medianos”.

Iglesias ha comentado que “cuando un camionero está matándose a trabajar, el problema no es quien le represente” y es por eso que ha pedido “ser hábiles para no facilitar los ultras sean capaces de instrumentalizar protestas que ponen encima de la mesa situaciones difíciles tanto de la gente que trabaja en el campo como los que se levantan muy temprano”.

Ante todo esto, Iglesias ha comentado que “hay que ponerse a trabajar” momento en el cual ha añadido que “reconozco que en este contexto me encanta estar de analista en este programa y no en el Consejo de Ministros porque no es una situación nada fácil”.