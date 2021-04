El enfado de Pablo Iglesias por lo que dijo José Bono en 'LaSexta Noche': "Me parece indecente"

El exministro José Bono regresó al programa LaSexta Noche donde fue entrevistado por Iñaki López, quien volvió tras varias semanas de baja por un problema de salud.

Durante dicha entrevista, Bono cargó duramente contra Podemos, partido que lidera Pablo Iglesias, exvicepresidente y actual candidato de Unidas Podemos a las elecciones del 4 de mayo en Madrid.

El exministro y expresidente del Congreso aseguró que “toda España está más tranquila con Iglesias fuera del Gobierno” y no descartó que pudiera ocurrir “esa pinza”, en referencia a Julio Anguita, el fallecido líder de Izquierda Unida y del PCE.

Precisamente sobre Anguita, Bono dijo lo siguiente:

“Aquí pienso que él era muy amigo de Julio Anguita, yo un día le vi abrazándose con él y casi lloriqueando. Y he de decirle que me afectó, porque yo tenía de Iglesias mejor concepto en el terreno intelectual. Y Anguita me parecía intelectualmente más pobre”.