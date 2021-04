Multitud de comentarios por el tuit de Lucía Méndez sobre lo que dijo Pablo Iglesias en la SER

A estas palabras de Iglesias ha contestado a través de su cuenta en Twitter la periodista del diario El MundoLucía Méndez, quien ha defendido lo que entiende ella que es la labor del periodismo y de los periodistas:

“Los periodistas no son lejía. No blanquean. Informan. Dan voz a los partidos legales representados en las instituciones por el voto de los españoles. Desde el 1 al 10 en la escala ideológica. Fascismo, comunismo y demás ismos son cosa del activismo. No de periodismo”.