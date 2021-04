Iglesias resume en dos minutos lo que tiene que ocurrir para que la izquierda gane en Madrid

Pablo Iglesias, líder de Podemos y candidato de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo, ha pedido a los barrios humildes de Madrid que vayan a votar para evitar la “humillación” de que los barrios adinerados participan más y deciden los comicios.

Iglesias ha vuelto a reiterar que no pide el voto para su formación política, porque “esto no va de partidos” sino “de si vota la misma minoría de siempre o si la gente que muchas veces se ha quedado en su casa va a votar”.

El líder de Podemos admite que “la derecha ha usado con mucha inteligencia” el hecho de que los partidos de izquierdas “se den codazos” porque ese “es el mayor efecto desmovilizador que ha funcionado en Madrid en los últimos años”.

Eso sí, Iglesias ha lanzado esta petición a los barrios más humildes de Madrid:

“Lo único que pido a la gente de los barrios trabajadores, de las ciudades del sur, del Henares, de los pueblos de la Comunidad de Madrid, que vayan a votar lo que les dé la gana, lo que en conciencia entienden que tienen que votar, pero que no vuelvan a sufrir la humillación de ver cómo los niveles de participación en el barrio de Salamanca son mucho más altos que en Parla, que en Vallecas, que en Pinto, que en Alcorcón, que en el Corredor del Henares. Simplemente, eso. Que voten lo que les dé la gana, pero que no se vuelvan a quedar con la sensación de que una minoría muy ruidosa, que no falla ni uno cuando hay convocatoria electoral, tienen que decidir como minoría las políticas de vivienda que después afectan a la mayoría”.

Y ha dado la receta para el cambio en Madrid:

“Con que ocurra eso, con que una mayoría social que existe en la Comunidad de Madrid se levante por la mañana el 4 de mayo y vaya a depositar su voto para que no vuelva a ocurrir que en barrios como el de Salamanca haya un porcentaje de participación mucho más alto que en los barrios y ciudades trabajadoras de la Comunidad de Madrid, entonces a lo mejor puede haber una política de vivienda, sanitaria, educativa y fiscal que represente los intereses de esa mayoría que no hace ruido, que no insulta, que no da golpes con palos de golf, pero que es la mayoría de la Comunidad de Madrid”.