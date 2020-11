La confesión personal de Iglesias cuando Ferreras le pregunta cómo va a pasar la Navidad

Pablo Iglesias ha sorprendido a Antonio García Ferreras este lunes cuando, al despedir una entrevista en Al Rojo Vivo (laSexta), éste le ha preguntado cómo pasará la Navidad.

El vicepresidente segundo no hará grandes celebraciones familiares y ha confesado que en lo que llevamos de 2020 solo ha visto a su padre una vez.

“Habrá que aguantarse, la salud de todos está por encima del deseo que podamos tener de abrazar a los nuestros”, ha afirmado Iglesias.

Minutos antes, había ha hecho un llamamiento a la prudencia: “Todos estamos viviendo unas expectativas muy positivas con los niveles de efectividad de las vacunas, pero creo que no hay que bajar la guardia, todavía no hemos derrotado al virus”.

En 2016 reveló en una entrevista en El Mundo que le gustan mucho las Navidades y que suele pasar la Nochebuena con su padre, que vive en Zamora: “La paso escuchando villancicos y cantando. Es un momento muy emotivo”.

“Siempre me ha encantado la Navidad y los villancicos. De verdad, me gusta mucho. Para mí la Navidad es algo cultural, independientemente de que uno sea creyente o no. Como cultura, de mi país y de nuestra cultura cristiana, me entusiasma”, afirmó entonces el vicepresidente.