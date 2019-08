Pablo Iglesias: "No sé qué más tengo que hacer para que haya investidura"

OSCAR DEL POZO via Getty Images

OSCAR DEL POZO via Getty Images

Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, ha sido entrevistado este jueves por Javier Ruiz en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, donde se ha preguntado qué más tiene que hacer para que haya un acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

“No sé qué más tengo que hacer”, ha asegurado Iglesias tras recordar que renunció a formar parte del Consejo de Ministros tras asegurar Sánchez que él era el único escollo para el acuerdo. “Es algo que nadie ha hecho jamás”, ha afirmado.

“Si el PSOE dijo que estaba dispuesto a un Gobierno de coalición si yo me retiraba y yo me retiro, ¿cómo puede haber cambiado después de decir eso? ¿Acaso su propuesta duraba sólo dos días?”, se ha preguntado Iglesias, quien asegura que “las excusas se empiezan a agotar”.

También ha dicho que en julio el pacto estuvo cerca y que si los socialistas ofrecen la misma oferta que entonces añadiendo las políticas activas de empleo sería “cuestión de horas” que hubiera nuevo Ejecutivo “a pesar de que es una oferta injusta”.

“Nosotros no tenemos palabra que dure 24 o 48 horas”, ha agregado.

Sobre el momento en el que Iglesias reclamó las competencias activas de empleo desde la tribuna del Congreso de los Diputados, Iglesias ha explicado que lo consultó con Yolanda Díaz, diputada de En Marea, y con los compañeros que le rodeaban.

“Yo recibí un mensaje, no puedo decir de quién, pero todo el mundo sabe quién me envió ese mensaje, yo deduje que era un actor muy informado del PSOE que me dijo, si pones esto encima de la mesa Pedro va a aceptar”, ha contado.

No hablan desde julio

Sin embargo, Iglesias se muestra molesto por las evasivas de Sánchez, con quien no habla desde julio (tan sólo un mensaje para felicitarle por el nacimiento de su hija).

La única comunicación entre ambos se produjo después de que Iglesias le enviara el documento que elaboró Podemos para reactivar la negociación. “Intercambiamos unos breves comentarios por WhatsApp”.

Por eso, reclama al PSOE que “por decencia” diga “a las claras que quiere elecciones”. “Si no”, añade, “debemos sentarnos juntos a negociar”.