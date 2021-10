Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha defendido este martes que su partido es “más feminista y feminizado” que el PSOE y ha asegurado que se cruza poco con Isabel Díaz Ayuso “porque está poco en el pleno, dentro [del hemiciclo] su gobierno pone un listón tan bajo”, que fuera no tiene nada que hablar con ella.

Así se ha expresado en una entrevista en La Ventana de la Cadena Ser, donde, además, se ha pronunciado sobre a quién prefiere: ¿Pablo Iglesias o Yolanda Díaz?

El periodista Javier Casal le ha pedido que se moje y ha preguntado: ”¿Es más fiable Yolanda Díaz que Pablo Iglesias?”. Y ella se ha decantado rápidamente por una persona.

“Yolanda Díaz es una persona que me encanta su contundencia, me encanta su pragmatismo, me encanta el ‘señor Egea le voy a dar un dato’. La verdad, soy una gran fan de los datos”, ha afirmado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea.

Pero, ha señalado, “ahora tiene, dentro de sus prioridades, un reto que es fundamental: derogar la reforma laboral. Cuando derogue esa ley cruzaremos ese puente”. “Y ahora mismo entre mis prioridades está en el 2021 ser la alternativa a la señora Ayuso, y demostrar que se puede hacer otro tipo de política contraria a la señora Ayuso”, ha añadido.

En ese momento el periodista ha insistido: “Le gusta más Yolanda Díaz que Pablo Iglesias”. “A mí me gusta Yolanda Díaz, insisto, porque me gusta su contundencia, me gusta su pragmatismo y me gustan sus datos”, ha repetido, ante lo que Casal ha vuelto a lanzar: “Más que Pablo Iglesias”.

“Ni más ni menos. Me gusta. La que está ahora mismo es Yolanda Díaz, Pablo Iglesias está aquí de tertuliano, y lo hace bien. Insisto, creo que ahora tenemos que pensar cada una en el trabajo que tenemos que hacer, porque delante tenemos una ola reaccionaria muy preocupante en la que cada una de nosotras tenemos que trabajar en nuestro terreno”, ha concluido ella el tema.