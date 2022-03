Pablo Iglesias prevé qué pasará con el PP tras su pacto con Vox: "No tiene más remedio..."

Europa Press News via Getty Images

En su texto, el exlíder de Podemos recoge cómo en los últimos días se ha debatido sobre si con Pablo Casado el PP no hubiera aceptado gobernar con Vox, idea que Pablo Iglesias contesta con dos palabras: “Venga hombre.

“Y lo hará porque no tiene más remedio que hacerlo”, añade un Pablo Iglesias que afirma que “el PP sabe que lo que se juega no es gobernar con Vox o sin Vox, sino seguir o no seguir por delante de Vox”.