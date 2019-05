Pablo Iglesias publica el email de una madre contra Bertín Osborne: "Te deja con un nudo en la garganta"

“Las donaciones no pueden servir para lavar la cara de la elusión y la injusticia fiscal”, reitera el líder de Podemos.

“Me ha llegado un mail que me ha emocionado. La madre de un niño con una enfermedad rara, responde a las declaraciones de Bertín Osborne sobre las donaciones de Amancio Ortega. Con el permiso de R. y de S., la madre del niño, os pego aquí el mensaje”, escribe Iglesias, quien anticipa que el texto “te deja con un nudo en la garganta pero es un ejercicio de dignidad que debería hacernos reflexionar a todos”.

“Sr. Osborne. ¿Porqué se queda en el iceberg del asunto? ¿Porqué no le conviene, indagar sobre lo que hay debajo?”, pregunta la mujer, que dice tener la respuesta.

“Su admirado Sr. Ortega, en otro país, no tendría que dar limosna, puesto que sobre los grandes beneficios que obtienen fortunas como la suya, se le imputaría el llamado impuesto de la solidaridad, que administraría el Estado”, dice en el email.

“Porque curar el cáncer, es caro, pero la sociedad se encuentra sobradamente concienciada con esta enfermedad. Todos tenemos familiares y amigos que lo sufren, lo han sufrido o han fallecido. No hace falta que nos diga que ojalá nunca lo padezcamos, porque ya lo hemos visto de cerca”, critica la mujer sobre las palabras de Bertín Osborne.

“El análisis que hacemos sobre la caridad de Ortega, no es desde la envidia del progre, es, como ya le he dicho antes, desde una visión de justicia social. El Estado debería administrar ese dinero a través de cargas fiscales”, prosigue la mujer, que se pregunta: ”¿Quién es Don Amancio para decidir qué enfermedad debe curarse y cual no?”

“El cáncer no es la única enfermedad que mata, que inhabilita los juegos de un niño, o que les hace llorar por no poder jugar al futbol, o que hace que los dolores requieran de fuertes analgésicos, que hace que una madre no pegue ojo.... Somos más Don Bertín y usted lo sabe de primera mano”, concluye.