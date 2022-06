Preguntado sobre qué encaje tiene Podemos dentro de este nuevo escenario que se abre en la izquierda con la plataforma de Yolanda Díaz, Baldoví fue extremadamente claro al asegurar que “a veces se producen cacofonías”: “Podemos revolucionó el tablero político español pero hay veces que algunos no se saben ir. Saberse ir es importante en política y saber callar”.

En ese momento, la periodista le preguntó si ese comentario iba por Pablo Iglesias y Baldoví dijo claramente que sí: “Sí, claro. Sin ningún problema. Él y yo siempre nos hemos dicho lo que creíamos a la cara. No pasa nada”.

Ahora, Iglesias ha respondido sin pelos en la lengua desde La Base, el podcast que encabeza en Público. “A veces pienso que yo debería callarme y no decir lo que pienso ni sobre la progresía mediática ni sobre la OTAN”, ha empezado admitiendo.

“Esto es lo que me decía el otro día Joan Baldoví, que a ver si me estoy calladito de una vez. Amigo Baldo, yo hasta el año 2014 trabajaba en la Universidad, presentaba La Tuerka y hacía análisis en algunos medios de comunicación. Y hoy, en 2022, después de haber dejado mis cargos, he vuelto a la Universidad, presento La Base y hago análisis en algunos medios de comunicación”, ha subrayado.

“Vivo de mi trabajo y vivo de lo que me parece. Tú, en cambio, llevas más de 20 años ocupando cargos públicos ininterrumpidamente. Y no sé si algún día tendrás la suerte que tengo yo y podrás volver a tu trabajo de maestro, pero me vas a permitir que te diga algo con todo el respeto y todo el cariño: aún no ha llegado el día en que un político profesional me haga callar. Esto es La Base y aquí no nos callamos, caiga quien caiga”, ha avisado.