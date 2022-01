Iglesias sorprende al señalar un aspecto a "elogiar" de Aznar: evidentemente va con segundas

EUROPA PRESS NEWS VIA EUROPA PRESS VIA GETTY IMAGES/ EL HUFFPOST

Pablo Iglesias ha dedicado parte de su intervención de este lunes en RAC 1 a hablar de José María Aznar. El expresidente del Gobierno ha sido noticia en las últimas horas por sus declaraciones en plena campaña electoral en Castilla y León.

En un acto en Valladolid, Aznar llegó a afirmar, entre otras cosas: “Oigo decir que hay que ganar para que llegue no sé quién a La Moncloa, para que llegue no sé quién al palacio de no sé cuantos, a la casa de no sé qué o al convento de no sé qué. Oiga, la pregunta es, ¿y para hacer qué se gana, ¿para hacer qué? Se gana para construir”.

Sobre el expresidente del PP se ha pronunciado Iglesias diciendo que hay que “elogiar” de Aznar que decidiese ser Inspector de Hacienda en lugar de cómico “y no intentar competir con Arévalo y con Los Morancos porque mucha gracia no tiene”.

“Esa decisión de ser funcionario del Estado fue prudente y hay que darle las gracias de habernos privado de un humorista, que yo creo que no se le habría dado bien”, ha proseguido.

Ha añadido Iglesias que no sabe si la cara es el espejo del alma “pero la voz sí” y “la voz de Aznar es algo que hay que escuchar” por “los elementos que hay implícitos la forma de hablar que tiene”.

Sobre cuáles son esos elementos, ha señalado Iglesias que “basta escucharlo”: Hay voces que hay que escuchar la manera de pronunciar, la propia cadencia, la forma que tiene de reírse de sus propios chistes dicen muchísimas cosas sobre el personaje”.

También ha señalado que Aznar, además de los casos de corrupción en lo que han estado implicados buena parte de sus ministros, es el responsable de llevar a España a una guerra “diciendo una mentira que él sabía que era mentira” en referencia a “las famosas armas de destrucción masiva”.

Ha recordado para terminar que, tras los atentados yihadistas del 11-M en Madrid, Aznar llamó a los directores de medios en España “hablando en nombre del Gobierno central que los autores de esos atentados eran ETA”: “Eso es de una gravedad”.

Ha concluido Iglesias que ese fue el inicio de una estrategia política en la “derecha política y mediática” que llega hasta el día de hoy “de normalización de la mentira, de entender que la mentira no es la excepción, es la norma, y que es el eje estratégico de los discursos de la derecha política y mediática”.