Pablo Iglesias: "Si Sánchez quiere acumular todo el poder, no estaría entendiendo el mandato de las urnas"

Pablo Iglesias ha visitado esta mañana el plató de TVE para inaugurar el curso político, después de que Albert Rivera lo hiciera ayer en una entrevista en la radio.

“Solo hay un obstáculo para que haya un Gobierno de coalición, según Sánchez, y ese soy yo”, ha arrancado. “Me ha retirado, y nosotros hemos demostrado nuestra voluntad de ceder, si después de eso quiere acumular todo el poder y quiere transitar un modelo distinto no estaría entendiendo el mensaje de las urnas, toca reparto de responsabilidades”, ha recalcado.

El líder de Unidas Podemos ha continuado refiriéndose a las propuestas ofrecidas por el PSOE en su intento de formar Gobierno calificándolas de humillantes: “Yo puedo aceptar que me humillen a mí, pero no a todos los votantes que representan el 33%, Sánchez nos ofreció gestionar tan solo un 5% del presupuesto”.

Así mismo, Iglesias ha asegurado que los Gobiernos de coalición no se construyen en un día, y que el problema reside en que el PSOE prefiere una repetición electoral. “Los españoles en 2019 no entienden que un solo partido pueda acumular todo el poder porque compartir responsabilidades es, además, mucho más eficaz (...) Nosotros ya firmamos un documento para regular el mercado del alquiler y las casas de apuestas pero como no estábamos en el Consejo de Ministros, no se pudo llevar a cabo. Compartamos responsabilidades”, ha expresado.