Pablo Iglesias, sobre el acoso en su casa: "Mis hijos con la edad no se enteran mucho, pero lo escuchan y les afecta"

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha sido preguntado en la entrevista que ha concedido a Al Rojo Vivo si se siente seguro debido al acoso que está sufriendo en los últimos meses.

Tanto el líder de Unidas Podemos como su pareja, Irene Montero, y sus hijos están viendo como a diario decenas de personas se concentran frente a su domicilio.

“Desde aquí quiero dar las gracias a los policías que se ocupan de protegernos a nosotros y a nuestros hijos. Es verdad que es duro, llevamos cuatro meses en los que Irene Montero y yo escuchamos insultos y cosas muy desagradables. También nuestros hijos pequeños que, por suerte, con la edad que tienen no se enteran mucho, pero lo escuchan y les afectan. Es una situación incómoda y desagradable para cualquiera”, ha dicho.

“Es una situación de desprotección, no por el trabajo de las fuerzas de seguridad, si no cuando uno presenta una denuncia y hay jueces que dicen que no es acoso, que es molesto pero no ilícito. Tengo que acatarlo pero me parece una barbaridad”, ha añadido.

Además, ha afirmado que si fueran con ministros del PP “a lo mejor el criterio sería diferente porque en el pasado fue diferente”.

Iglesias ha vuelto a recordar que hay gente que perdió la vida por hacer política y defender sus ideas: “En nuestro caso no está en riesgo nuestra vida y nuestra integridad física. No me gusta ir de víctima y creo que cada cosa se tiene que expresar en su contexto. Es desagradable, sobre todo, por tener a los niños ahí, pero en este país hay gente que lo ha pasado mucho peor”.