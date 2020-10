Pablo Iglesias, sobre lo que ha visto al llegar al Senado: "He pensado, será un exaltado de Vox"

Pablo Iglesias ha comparecido este jueves en el Senado para comparecer ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, aunque poco se ha hablado de eso.

A su llegada a la Cámara Alta, antes de tomar posición para comparecer ante el resto de senadores, el vicepresidente del Gobierno se ha encontrado una situación de los más curiosa.

El senador del PP por Ceuta David Muñoz lo ha recibido con una peculiar exposición en su escaño para reivindicar la figura de Felipe VI, consistente en una bandera nacional, una reproducción de una corona y un retrato oficial del monarca.

En su comparecencia, Iglesias ha comentado lo ocurrido y ha explicado qué ha pensado cuando ha visto el altar que había montado un senador del Partido Popular.

“Cuando he entrado aquí he visto a un diputado que tenía preparado una bandera, un marco con una foto del jefe del Estado y otro objeto, que no sé si era un objeto religioso y he pensado ‘será un exaltado de Vox’ pero me han dicho ‘no, es del Partido Popular’”, ha comentado el líder de Unidas Podemos.

“Que una fuerza política que ha gobernado en este país se sitúe en el ridículo con el que ustedes han venido aquí creo que es algo enormemente preocupante lo que revela, no la fuerza de ustedes, sino la tremenda impotencia”, ha señalado Iglesias.