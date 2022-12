Pablo Iglesias ve un gesto de Robles junto a Montero y tuitea tres palabras que tienen miga

“No me toques…”, ha tuiteado Iglesias (aunque posteriormente ha borrado el mensaje) junto a la imagen del acto, en el que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha aprovechado para volver a apelar a la responsabilidad de sus señorías a quienes ha pedido que no utilicen la tribuna del hemiciclo para “zaherir” porque al hacerlo “defraudan la confianza” de la ciudadanía.

No me toques… pic.twitter.com/ksLzHjOaOi

“El Parlamento es un lugar único y quienes formamos parte de él debemos ser conscientes de ello. Es el lugar en el que todos los ciudadanos están representados y en el que deben sentirse representados. La ciudadanía espera de sus representantes que la palabra se utilice para argumentar, no para herir; para proponer, no para ofender; para construir, no para zaherir”, ha dicho tras unas semanas en la que se ha incrementado la crispación en la Cámara.