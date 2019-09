Iglesias: "Pedro me mintió, y me arrepiento de haber confiado en su palabra"

“Me llamó la atención muchas de las cosas que dijo Sánchez, que faltó el respeto a mucha gente que sufre en este país diciendo que no dormiría bien con un Gobierno con nosotros. Pedro me mintió”. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha visitado este viernes el plató del programa Espejo Público -de Antena 3-.

Para Iglesias, la oferta del PSOE “no fue sincera”: “Pretender un Gobierno de coalición cuando se ha estado meses sin hacer nada no es serio, ahora todo el mundo sabe que aquella oferta no fue seria”.

“Pedro me mintió, y me arrepiento de haber confiado en su palabra. No me dijo la verdad”, ha afirmado Iglesias, antes de ironizar asegurando que cuando “un presidente del Gobierno que está en funciones no duerme bien puede cambiar el colchón de la Moncloa todas las veces que quiera” pero no puede “faltar el respeto” a gente que sufre mucho, entre otras cosas porque no hay gobierno.