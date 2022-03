Pablo Iglesias y Antonio Maestre, 'trending topic' por su rifirrafe a costa de Yolanda Díaz

El problema no es que tenga una posición distinta a Yolanda Díaz, no hay unanimidad en la izquierda, sino atacarla por ello. Los que no se hayan dado cuenta de la maniobra de Iglesias que vean esto y espabilen. Dijo que había que cuidarla...pero era de él https://t.co/3lXAxke4bH pic.twitter.com/qL2Z7kKz8u