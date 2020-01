El comentario de Zapatero que dejó con esta cara a Pablo Iglesias en 'Otra Vuelta de Tuerka'

Pablo Iglesias es, desde hace pocos días, vicepresidente segundo del Gobierno. Pero, hasta ese momento, además de secretario general de Podemos, también era presentador del programa Otra Vuelta de Tuerka (Público TV), en el que entrevistaba a distintos personajes, tanto de la política como ajenos a la misma.

Su llegada al Consejo de Ministros le obliga a dejar este desempeño y lo ha hecho grabando las últimas entrevistas del programa, entre otras, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Con él mantuvo una larga charla de casi hora y media en la que abordaron desde la trayectoria política del expresidente hasta su actual actividad a nivel internacional.

Sin embargo, Zapatero no desaprovecha para hacer un comentario respecto a lo más inmediato, la llegada de su interlocutor a la Vicepresidencia.

Por eso, al final de la entrevista, cuando llega el momento del cuestionario rápido, el expresidente hizo la siguiente observación a Iglesias: “Fíjate que yo, me parecía que en esta entrevista, la verdad es que podíamos alterar los papeles, porque tú eres en este momento más entrevistable que yo”.

“Es verdad”, admitió Iglesias, “pero a mí me gusta, aunque no lo parezca, me gusta más escuchar que hablar, porque se suele aprender más escuchando que hablando”.

Puedes ver el momento en este vídeo, a partir del minuto 1:13:28.