El Hormiguero está lleno de señas de identidad y una de ellas es la canción que hace bailar a Pablo Motos y a sus colaboradores todos los días al arrancar el programa. A cinco días de su regreso, el presentador de Antena 3 ha revelado en exclusiva a través de su cuenta de Instagram el título del tema de inicio de esta 14ª temporada.

September de Earth, Wind & Fire toma el relevo de Don’t stop ’til you get enough de Michael Jackson. Y no es el único dato que se conoce del arranque, también la coreografía de Motos y de su equipo, que se han pasado buena parte de la mañana del jueves ensayando.