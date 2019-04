Pablo Motos recibió este jueves a Macarena García y Blanca Suárez en El Hormiguero (Antena 3). Además de las preguntas sobre la serie A pesar de todo (Netflix), Motos decidió preguntarles por los complejos que habían tenido a lo largo de su vida.

Como las invitadas se negaron en un primer momento, fue él mismo quien confesó lo que le acomplejaba de pequeño cuando, según contó, tenía muchas más pecas que ahora.

“Cada día en mi vida me levantaba deseando conseguir algo que me quitase las pecas. Y llegué a rascarme con lija la cara”, detalló. “No quedó bien la cosa...”, añadió, dejando entrever que su decisión le dejó la cara destrozada. “Mi madre me dijo ’¿eres tonto?”.