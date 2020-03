Pablo Motos cuenta en 'El Hormiguero' por qué no pasaría la cuarentena con este político

Pablo Motos y parte de su equipo de El Hormiguero sigue cada noche intentando llevar el humor a las casas de los españoles.

El presentador ha preguntado a sus colaboradores por la persona con la que no les gustaría estar pasando la cuarentena por el estado de alarma en el que España lleva desde el 15 de marzo.

Luis Piedrahita ha afirmado, en tono de humor, que no le gustaría estar encerrado con El Monaguillo. El cómico por su parte ha asegurado que tendría inconvenientes en pasar el confinamiento con Carlinhos Brown.

Uno de los que más se ha mojado ha sido Pablo Motos, que ha asegurado que no querría compartir casa durante la cuarentena con el político independentista catalán Carles Puigdemont.

“Y no es por política. Es por cómo toca la guitarra. A ver Puigdemont, no te sale. Las canciones de Los Beatles no te salen bien. Entonces. no las cantes”, ha dicho el presentador.

“Tampoco le sale el peinado, porque él intenta llevar el peinado de un Beatle pero no le acaba de salir”, ha asegurado en tono de humor una de las hormigas.