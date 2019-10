Pablo Motos cuenta en 'El Hormiguero' qué político le ha rechazado: "No me dice nada, es como una vía muerta"

Carmen Maura ha acudido a divertirse a El Hormiguero. La exitosa actriz ha hablado de su carrera, de sus nuevos proyectos y de la actualidad política.

La intérprete se vio envuelta en una polémica hace unos meses tras unas palabras sobre Cataluña. “Cada vez que veo que para conquistar a los catalanes les están dando dinero, me pone negra”, dijo Maura.

Pablo Motos le ha preguntado por su visión sobre la actualidad política que vive España y sobre las elecciones del próximo 10 de noviembre, las segundas este año. “Estamos viviendo con los presupuestos de Montoro, que todos le odiábamos, que ahora se puede decir porque no puede hacer nada. Que mal me caías Montoro”, ha bromeado Motos.

“Sería para hacer muchos chistes si no fuera nada gracioso”, ha asegurado Maura. La actriz ha propuesto “que todos los jefes se vayan y traigan a otros”.

A raíz de eso, el presentador a revelado que de cara a las elecciones todos los políticos le han confirmado que van a ir a su programa. Todos menos Pedro Sánchez, presidente en funciones.

“Van a venir todos de momento, me han dicho todos que sí tengo a todos menos a Pedro Sánchez. No me dice nada, es como una vía muerta”, ha contado Motos.

“No se sabrá las contestaciones”, ha afirmado Maura. Finalmente, Motos ha hecho un llamamiento a Sánchez para que acuda a su programa.