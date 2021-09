Pablo Motos da un discurso fuera de lo común en 'El Hormiguero' y las reacciones son épicas

Lo había avisado nada más comenzar. Pablo Motos ya explicó al arrancar el programa de este miércoles de El Hormiguero que esta noche iba a ser “bastante especial” para él. Y, como poco, fue inesperada.

“Voy a hacer algo que llevo muy tiempo pensando. Vivimos un momento en que la gente tiene mucho miedo de hablar, porque a la mínima te metes en un lío, y yo creo que no solo hay que luchar contra eso, sino que también hay que provocarlos. Así que esta noche, me voy a pasar de la raya”, señaló.

Dicho y hecho. Al concluir la entrevista con el actor de La casa de papel, Hovik Keuchkerian, el presentador del formato de Antena 3 dio paso a un discurso poco habitual en el programa.

“Me voy a pasar de la raya, porque no puedo más. No puedo más con lo políticamente correcto. A mí esto antes me indignaba, pero ahora es que me aburro. Me aburro de los quejicas, me aburro de los que sin tener ni idea de la vida se atreven a dar lecciones desde el ordenador”, apuntó en el plató.

“Yo creo que ha llegado el momento, y lo digo en serio, de hacer una catarsis, de hablar de la vida de verdad. La vida es salvaje, es injusta, es cruel y no es neutral. Esto es lo que hay. Y tenemos que tener libertad para poder hablar en público sin meditar mentalmente la conversación para que no te den una paliza mediática. ¿Sabéis lo que persiguen? Persiguen que nos enfrentemos, que nos enfademos por todo, que nos separemos. Porque así no pensamos, porque pensar es peligroso, podrías cambiar de opinión”, continuó Motos.

“Así que yo creo que de vez en cuando hay que pasarse de la raya. Hay que probar lo prohibido, y que pase lo que tenga que pasar, que la vida es esto. ¿Qué es la vida si de vez en cuando no te dejas llevar y haces lo que te apetece?”, cuestionó a los espectadores.