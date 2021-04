El recuerdo de la entrevista que "cambió la vida" de Pablo Motos que no ha gustado a todos

Pablo Motos ha improvisado este miércoles y ha dado paso a la sección de Jorge Salvador de forma inesperada. “Qué mal rollito”, ha exclamado Sergio Dalma, el invitado en El Hormiguero, que ha presenciado cómo han pasado parte del programa hablando de otra entrevista.

“Tienes una sección preparada para otro día, pero la podemos hacer hoy”, ha comentado el presentador tras dar paso a Salvador, quien ha señalado que la tiene preparada desde hace dos meses.

Motos no ha dudado en responder que “otro día” podía ser “hoy” perfectamente, pero este argumento no ha convencido al colaborador y director del formato, quien ha aprovechado para lanzar un dardo al presentador: “No solo no me ha subido, sino que me tiene de reserva, pero como si fuera el jugador número 22, que sabes que no va a salir a jugar, pues así me tiene”.