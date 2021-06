Pablo Motos revela quién será el invitado sorpresa del jueves: "¿Por qué va a venir?"

En su cuenta de Twitter el tinerfeño anunció que hará un directo especial en Twitch el mismo jueves a medianoche, es decir, después de la emisión de los dos programas. El mensaje concluye, además, con unas enigmáticas palabras –o quizás ya no tanto para muchos–: ”¡Puede que haya alguna sorpresa! Estáis todos invitados”.

La cadena ya había anunciado que Pasapalabra se emitirá el jueves a las 22:00 y que El Hormiguero irá justo después. Este martes, además, Díaz ha publicado un tuit que ha provocado que cobren mucha fuerza las teorías de que ese día se llevará el bote del programa. Y el anuncio de Motos no ha hecho más que aumentarlas.

Los rumores no han cesado en las últimas semanas. Y este martes Pablo Motos ha revelado que el invitado sorpresa de El Hormiguero de este jueves –que llevan anunciando toda la semana– será el carismático concursante de Pasapalabra Pablo Díaz .

“Lo voy a decir ya, el jueves nuestro invitado sorpresa será Pablo Díaz: ¿Y por qué va a venir...? Usad la lógica porque no se puede decir. Aquí no paramos de no decir las cosas, pero luego...”, ha afirmado Motos este martes.

Además, el presentador ha añadido que “pasará un acontecimiento gordo y lo veremos ese día”, con lo que la expectación de los seguidores no ha hecho más que aumentar.