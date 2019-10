Pablo Motos le dice a Pablo Casado en 'El Hormiguero' lo que mucha gente piensa ante las nuevas elecciones del 10-N

El líder del PP y candidato a las próximas elecciones, Pablo Casado, fue a divertirse a El Hormiguero (Antena 3) con Pablo Motos. El ‘popular’ repasó la actualidad de la política española y los posibles pactos postelectorales que puedan surgir tras la cita con las urnas del 10 de noviembre.

El presentador se interesó por si puede haber una gran coalición entre el PP y el PSOE, algo que descartó completamente el invitado: “El primer problema es que esa gran coalición dejaría fuera a Podemos y a Vox. La responsabilidad del PP ya no es solo liderar la oposición, es ser la alternativa. Si ese gobierno falla, España no puede quedar en manos de Podemos y de Vox”.

Casado también dio otro motivo, relacionado con la coherencia después de haber rechazado está posibilidad en más de una ocasión: “La gente está cabreadísima por volver a votar, pero no nos lo han echado en cara porque Sánchez no nos pidió el apoyo y tampoco hemos pedido su abstención. El PP no puede facilitar un gobierno por el programa que tiene. Pedro Sánchez me merece todo el respeto, él y su partido, pero no podemos apoyar ni su proyecto ni su candidatura”.

El palentino añadió una última reflexión cuando dijo que, para él, es importante que si alguien lo hace mal, “como estos meses el PSOE, vuelvan los que lo han hecho un poquito mejor”.

Motos le cortó al instante: “Bueno, eso lo dices tú”. Estas palabras no gustaron a un Casado que únicamente se pudo reír.

El presentador ahí volvió a insistir en los pactos postelectorales y lo qué podría suceder si tras el 10N no se consigue formar un Gobierno estable. Motos lanzó unas palabras dirigidas a todos los líderes políticos que muchos han pensado desde que se anunció la repetición electoral.

“Si después de las elecciones España vuelve a ser ingobernable, igual os tendríais que ir todos y que vengan otras personas que sean capaces de hacerlo”, aseguró el presentador.

Casado, antes que dimitir, le dio una alternativa: “O igual, si una persona que ha tenido la oportunidad y no ha sido capaz, hay que apostar por otra que dice que con un escaño más puede ser capaz de hacerlo”.