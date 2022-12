Pablo Motos le hace este comentario a Pedroche y él mismo dice que se lo van a sacar en 20 años

Pablo Motos le ha ido sacando pistas a Pedroche y todo apunta a que habrá “muchas transparencias” y algo relacionado con el body painting. Ha explicado la presentadora que hay 100 personas involucradas en el diseño “que han puesto su ilusión y su cariño”. También ha afirmado que no tiene nada que ver con otros años.

“Confío mucho en esas personas en que no van a decir nada”, ha dicho tranquila Pedroche porque aún no se sabe nada ni se ha filtrado nada. Sobre las transparencias ha señalado que se siente orgullosa de su cuerpo, que se lo curra mucha y que por eso ha decidido ir con ellas.

“Este año voy a hacer una cosa que me llevan pidiendo desde el comienzo”, ha explicado antes de que Motos la interrumpiese con un “que te desnudes”.

“Esto me lo van a sacar dentro de 20 años”, ha dicho el presentador entre risas. “Van a hacer otra campaña”, ha apostillado también entre risas Pedroche. “Otro videoclip”, ha rematado el presentador en referencia a la campaña del ministerio de Igualdad en el que aparecía un transunto de presentador que hacía una pregunta que Motos le hizo hace años a Elsa Pataky .

Ya de vuelta al vestido, ha explicado Pedroche que hay un concepto que no siempre va unido a “mucha tela”. Ha comentado que al principio, cuando empezó a dar las Campanadas, era más moda y que ahora es arte.

Y aquí ha dado la pista definitiva: “Es una disciplina del arte que todavía no he tocado”. Pablo Motos ha recopilado todas las pistas: la poca ropa, mucha gente y disciplina del arte en la que se tarda.

″¿Voy bien? Body painting”, ha afirmado Motos. “Yo no lo he dicho. Me va a matar Josie”, ha lamentado Pedroche también entre risas. Para rematar el tema del vestido ha dicho que “habrá gente que lo entienda y gente que no”.