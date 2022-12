Pablo Motos le suelta a Vicente Vallés un "¿cómo va Feijóo?" : primero responde y luego se ríe

Ha comentado Motos que “si ahora mismo no llama la atención lo que diga Feijóo no sé cuándo” en referencia a todas las polémicas leyes que ha aprobado el Gobierno en los últimos meses.

El presentador de El Hormiguero ha querido saber si Feijóo no sale “porque no tiene punch” o porque si para salir en el telediario hay que decir barbaridades. ”Últimamente la sociedad se ha acostumbrado a que si alguien no grita mucho no llama la atención por eso de vez en cuando prosperan dirigente políticos que tienen como gran bandera la que pegar muchos gritos o decir cosas muy trompeteras”, ha apostillado Vallés.