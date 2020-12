Pablo Motos: "Mi experto, que no se casa con nadie, me ha dicho que la vacuna es segura"

Pablo Motos ha explicado este jueves en la tertulia política de El Hormiguero lo que le ha contado de la vacuna del coronavirus uno de los expertos que le ha ido informando durante la pandemia. “Este programa no ha dado ningún patinazo gracias a ellos”, ha añadido.

El presentador ha afirmado que esa persona trabaja en el Comité Mundial de Evaluación sobre la seguridad de la vacuna. “Me ha estado explicando cómo se hace eso”, ha contado Motos.

“En España, por una cosa feísima, el comité de expertos que nunca existió, cuando hablas de comité de expertos la gente dice bueno... esos quién serán”, ha comentado. Motos ha explicado que estos comités existen y que están formados por personas “que no tienen ningún vínculo con la política ni con las empresas farmacéuticas”.

Ese grupo de expertos, del que forma parte la persona que asesora a Motos, está formado por científicos, inmunólogos, vacunólogos, virólogos, clínicos y estadísticos.

“Cada uno, de forma independiente, estudia los datos y cuando cada uno llega a una conclusión hay otro comité diferente de vacunación que contrasta los datos [...] Luego se lo dicen a FDA en USA o a la EMA en Europa y entonces se llama Autorización de Uso de Emergencia, se puede publicar en revistas científicas y antes de que se publique en una revista científica lo tienen que revisar cuatro médicos independientes”, ha explicado Motos.

Después de contar todo el mecanismo para aprobar la vacuna, el presentador ha señalado que “el proceso está lleno de garantías de mucha gente que no quiere, bajo ningún concepto, que pase nada”.

“No lo puedo decir por mí porque no tengo ni idea de esto, pero mi experto, que no se casa con nadie, me ha dicho que la vacuna es segura, que se la va a poner a su familia y a él mismo”, ha explicado Motos.

“Si la vacuna tiene la confirmación de que está en estado de emergencia y que se puede vacunar ha pasado por todo ese proceso larguísimo de gente independiente. Entonces es segura”, ha añadido el presentador.

Para concluir, Motos ha afirmado que el experto le ha confirmado que la vacuna “es segura”: “Y yo le creo, no sólo porque le creo sino porque desde empezó el coronavirus en contra de lo que se decía, nosotros hemos dicho otras cosas y nunca se ha equivocado esta persona. Así es que, ahí lo dejo”.