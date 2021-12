Pablo Motos monta un revuelo enorme y llega al 'trending topic' por su augurio sobre lo que pasará en tres semanas

El Hormiguero ha comenzado este lunes de una forma poco habitual. El presentador del formato de Antena 3, Pablo Motos, ha arrancado con un discurso sobre la rápida expansión de la nueva variante ómicron y ha pedido a los espectadores que se protejan porque “vienen semanas duras”.

“Quiero hablar un segundo del covid y no lo quiero hacer como presentador de un programa que da información. Solo os quiero decir cómo me siento personalmente, por si os sirve de guía en esta situación donde la información es confusa”, ha comenzado Motos antes de presentar al invitado.

A continuación el presentado ha afirmado que está en contacto con mucha gente y tiene buena información sobre esta ola, que va a ser “la peor de todas en cuanto a contagios y nos va a alcanzar a casi todos”.

“Desde mediados de la semana pasada la gente de mi entorno está cayendo todo el mundo como ratas. Se están parando rodajes de películas, las televisiones están en cuadro, tengo un montón de amigos famosos que lo han pillado. Hoy lo ha pillado Nadal y dos de los invitados que tenemos esta semana que viene tendrán que hacer la entrevista por videoconferencia porque también lo han pilado”, ha contado.

Además, ha señalado que en el equipo del programa, que llevan meses sin dar un positivo y hacen tests todas las semanas, “esta mañana han caído ocho”. “Por supuesto hemos tomado todas las medidas oportunas de seguridad”, ha revelado. “Yo tenía previsto ir a París estas fiestas y lo he anulado. A mi familia le he dicho que no venga en Nochebuena”, ha añadido.