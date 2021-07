Pablo Motos presenta a Pablo Díaz y le da un palo gratuito a Fernando Simón

Pablo Díaz ha visitado este jueves El Hormiguero después de hacer historia y ganar el bote de más de 1,8 millones de euros de Pasapalabra tras intentarlo durante 260 programas de manera ininterrumpidas.

Durante la entrevista, el joven tinerfeño ha explicado la preparación que ha hecho estos años para llegar a este momento o ha revelado que va a tener que pagar a Hacienda casi 800.000 euros.

Sin embargo, la visita de Díaz también ha servido de excusa para que el presentador volviera a dar su opinión (negativa) del director de Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Cuando Motos ha presentado al tinerfeño, le ha mandado un recado al dirigente sanitario: “Qué barbaridad lo que has hecho. Has salido más en la tele que Fernando Simón y has acertado más que él también”.

Esta no es la primera vez que el valenciano carga contra Simón. Por ejemplo, el pasado mes de enero, mientras hablaban de si las cifras de incidencia iban a subir, le dio un palo al médico y le puso un mote.

“Ojo que cuando están esas cifras ya sabéis que eso sigue subiendo, por mucho que diga el gurú Fernando Simón que no”.